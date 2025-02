La società sponsorizzata da Chianti Banca ha ben figurato ad Ancona. Pistoia Atletica, bilancio ok ai Campionati Allievi

Ottime performance ottenute dagli atleti della PistoiAtletica 1983 ChiantiBanca ai Campionati Italiani Allievi e Allieve indoor che si sono svolti nell’ultimo weekend ad Ancona. Di fronte ad un gruppo partecipanti di livello molto alto come non si vedeva da tempo, visto che nell’occasione sono stati ritoccati numerosi primati nazionali e addirittura un record del mondo, i ragazzi biancoverdi hanno ottenuto piazzamenti importanti.

Nella staffetta 4x200 m maschile composta da Mattia La Montagna, Matteo Squarcini, Ulisse Muzzica e Milo Allori è arrivato l’ottavo posto finale con il notevole tempo di 1’34“55. Bene anche Leonardo Innocenti, impegnato nei 5000 m di marcia, che invece ha terminato la sua fatica al tredicesimo posto con il tempo di 24’04“21 che rappresenta il nuovo record sociale di categoria. Semifinale raggiunta, invece, per Andrea Bonvicini nei 60m ostacoli fermando il cronometro su 8“53.

Nei giorni precedenti, gli atleti di PistoiAtletica 1983 ChiantiBanca erano stati impegnati, sempre ad Ancona, nei Campionati italiani indoor per le categorie Juniores e Promesse. Il miglior risultato è stato sempre un ottavo posto, altresì in maniera identica nella staffetta 4x200 maschile formata da Zeno Salvadori, Niccolò Pollicino, Gabriele Sichi e Jurghen Gjura con il tempo di 1’31“02, nuovo record sociale assoluto sulla distanza, mentre nel salto triplo Alessio Geri ha chiuso al 9° posto con la misura di 13.89 m. Una primissima parte di stagione, quindi, che si chiude al meglio per la società del presidente Gianluca Fini in attesa di iniziare a passare all’attività all’aperto, dove sono attese nuova soddisfazioni per la società pistoiese.

S. M.