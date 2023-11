La squadra ha giocato a Pontassieve per l’indisponibilità del Pala Kobilica per l’emergenza alluvione. Prato, c’è il primo successo in campionato

Primo successo in campionato per la Pallamano Prato. Nonostante che la squadra allenata da Massimo Di Vita abbia dovuto giocare la gara d’esordio casalingo stagionale in quel di Pontassieve per l’indisponibilità del Pala Kobilica, destinato alla protezione civile in questi giorni di emergenza post alluvione, è riuscita a prevalere sul Modula Spallanzani Casalgrande per 39-29, mettendo in atto una rimonta esaltante. Liccese e compagni avevano infatti chiuso il primo tempo in svantaggio per 15-19.

Questo il tabellino del match. Pallamano Prato: Messeri Giacomo, Nicotra 4, Liccese 12, Simoni, Scrivo, Panzani 2, Jelassi, Pukri, Moretti, Fratini Andrea 4, Pommerening 7, Pozzi, Fratini Alberto 5, Francalanci 3, Mocellin 2, Dentico. All.: Di Vita.

Modula Casalgrande: Prandi, Ferrari 1, Sigona 1, Vignali, Jendoubi 6, Lamberti 5, Tosi, Seghizzi 6, Montanari, Toro D. 5, Caprili, Toro K. 1, Bandini 3, Ricciardo, Bondavalli, Tronconi 1. All.: Corradini.

La Pallamano Prato, dopo due turni, sale dunque a quota 2 punti nella classifica del girone B della serie A2 Bronze maschile che è guidata a punteggio pieno da Bologna United e Modena.

Prossimo impegno per i pratesi un’altra gara casalinga, avversario il Follonica, matchj che sarà giocato al Pala Keynes sabato con inizio alle ore 21.

