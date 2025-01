La squadra maschile debutterà il 7 febbraio. La Petrarca si scalda. Rossi: "Pronti per la B»

La Ginnastica Petrarca nuovamente tra le protagoniste della serie B di Ginnastica Artistica Maschile. Il campionato nazionale prenderà il via venerdì 7 febbraio con la prima prova a Montichiari e vedrà ai nastri di partenza anche la società aretina che, per la quarta stagione consecutiva, avrà l’onore e l’onere di rappresentare la ginnastica cittadina in questo prestigioso palcoscenico.

La nuova stagione di B riunirà dodici squadre da tutta la penisola che si confronteranno in un programma completo a corpo libero, anelli, parallele, volteggio, cavallo con maniglie e sbarra per arrivare a definire le tre migliori che, al termine delle tre giornate di gara, potranno festeggiare la promozione in serie A.

La formazione a disposizione del tecnico Jacopo Pineschi farà affidamento su un gruppo collaudato con Pietro Badini, Mattia Boncompagni, Leonardo Ercolani e Christian Antonini che, dal 2022, difendono i colori petrarchini nel campionato cadetto. Due rinforzi arriveranno dai prestiti di Roberto Biagetti dalla Ginnastica Livornese e Davide Scalvini dalla Ginnastica ProCarate, infine particolari emozioni saranno collegate all’innesto della giovane promessa del vivaio Giulio Bartalini che, ad appena tredici anni, vivrà l’opportunità di maturare esperienze ai massimi livelli dell’artistica italiana.

Dopo l’esordio del 7 febbraio, la serie B è attesa da una pausa fino alla seconda prova di venerdì 7 marzo ad Ancona e conoscerà poi il proprio epilogo nella terza tappa di venerdì 21 marzo a Desio, con le classifiche finali che considereranno per ogni formazione i due migliori risultati raggiunti nelle tre giornate. Queste combinazioni permetteranno di definire le posizioni finali con le prime tre che potranno festeggiare la salita in A2, le ultime tre che retrocederanno in C e le squadre dal settimo al nono posto che disputeranno i payout per la salvezza.

"La partecipazione alla serie B per il quarto anno consecutivo - commenta Simone Rossi, presidente della Ginnastica Petrarca - è un motivo di particolare orgoglio".