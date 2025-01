La squadra montevarchina domina il campionato di serie C. Fides, caccia al 13. Oggi arriva Agliana

Va a caccia del 13 la Wetech’s Fides che oggi pomeriggio alle 18 affronterà a Montevarchi l’Endiasfalti Agliana. Obiettivo dichiarato dei montevarchini, al comando a punteggio pieno nel girone B della Conference Nord Ovest, la Serie C Toscana di basket, centrare il tredicesimo successo consecutivo in altrettante gare e chiudere così nel migliore dei modi l’andata del torneo. Durante la pausa natalizia i ragazzi della premiata coppia di coach Paludi-Papini, hanno continuato a tenere alta la tensione, allenandosi con costanza e disputando un test di verifica positivo con i Dukes Sansepolcro. Adesso è tampo di ripartire e alla Wetech’s Arena di viale Matteotti arriva un avversario da non sottovalutare, motivato anche dal fatto di misurarsi con la capolista che, cammin facendo, ha dimostrato di essere la squadra da battere crescendo gara dopo gara.

Un confronto che sul sito ufficiale del team di Agliana il coach degli ospiti Giulio Gambassi ha definito, non per caso, "molto stimolante e da interpretare con la massima intensità e attenzione in campo". Agliana, dunque, sogna lo sgambetto ma i fidessini sono pronti a rispondere per le rime e a loro volta decisi a conquistare altri due punti che allungherebbero una striscia vincente da record assoluto. Sugli spalti è atteso il pubblico delle grandi occasioni e va ricordato, infine, che tra sette giorni la Wetech’s giocherà ancora in casa, ospitando Valdisieve in un classico derby.

Un’occhiata alla classifica: Fides 24 punti, Pino Firenze e Pallacanestro Prato 18, Union Prato e Valdisieve 16, Bottegone 14, Sancat Firenze 12, Agliana 10, San Vincenzo e Pontedera 8, Fucecchio, Cus Firenze e Cus Pisa 6, Dukes Sansepolcro 4.

Giustino Bonci