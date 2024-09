La stagione più difficile: "Ma noi saremo pronti"

Quella che si avvia alla fine è stata un’estate parzialmente di lavoro per l’Hc Forte dei Marmi con Riccardo Gnata, Francisco Ipinazar e Mirco De Gerone impegnati con le nazionali e il resto della rosa che non è praticamente mai rimasto con le mani in mano. Se il gruppo sarà al completo dopo la fine del mondiale senior (22 settembre) i contorni del precampionato sono già delineati dallo stesso allenatore De Gerone.

Con quali ambizioni iniziate la stagione?

"Abbiamo l’obbligo e la volontà di difendere al meglio i trofei conquistati pochi mesi fa e già dalla Supercoppa vogliamo farci trovare pronti".

Come avete organizzato la preparazione?

"Durante la mia assenza la squadra sarà affidata a Pippo Barsi che quest’anno, oltre a occuparsi del settore giovanile, sarà anche il vice allenatore della serie A1".

Com’è organizzato lo staff?

"Oltre a me e Barsi, avremo per la parte fisica Ennio Belli che quest’anno si occupa anche di seguire gli infortunati della Carrarese calcio. Successivamente, sempre per la parte fisica, potremo contare su Matteo Pasquini, anche lui impegnato con il nostro settore giovanile".

Quali sono le amichevoli che avete programmato?

"Saranno quasi tutte al Palaforte e, precisamente, il 10 e il 19 contro la Pumas di Mirko Bertolucci, formazione di serie A2; sabato 14 affronteremo il Follonica (le due squadre il 16 e 23 ottobre si giocheranno la Supercoppa italiana, ndr) e il 28 e 29 avremo un torneo internazionale a Modena con Lodi, Bassano (la nuova squadra di Alessandro Bertolucci, ndr) e i portoghesi del Barcelos".

A seguito del ridotto impegno economico di Attilio Bindi, che resta comunque come sponsor principale, tutta la cittadina versiliese si sta mobilitando per aiutare sia dalle tribune (la campagna abbonamenti prosegue positivamente) sia tramite sostenitori (stanno aumentando le realtà che sostengono concretamente la società) per far sì che Forte dei Marmi possa restare fra le protagoniste dell’hockey italiano.

Giulio Arnolieri