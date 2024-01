La storia. Bracco in festa, vince la Supercoppa Italiana

Fine d’anno con un nuovo riconoscimento per la Bracco Atletica che festeggia l’arrivo del 2024 potendo fregiarsi della Supercoppa Femminile, trofeo che premia il rendimento complessivo nell’arco dell’anno solare precedente. Si sommano, al fine di stilare la classifica, i punteggi di quindici campionati di società tra pista indoor e open, corsa campestre, su strada, in montagna, marcia e prove multiple di tutte le categorie agonistiche. Non una novità, per la Bracco Atletica, che strappa il trofeo per il quinto anno consecutivo davanti alle atlete della Studentesca Milardi Rieti e dell’Atletica Vicentina. "È un premio per la società più completa, perché prende in esame tutte le categoriem, non sono l’assoluta ma anche quelle giovanili - afferma il presidente Franco Angelotti -. Ci arriviamo grazie alle vittorie e agli ottimi piazzamenti. Un segno di continuità, di compattezza della squadra. Non si va bene solo in un settore ma in tutti, perché altrimenti non si arriverebbe a un risultato del genere. Prendere punteggio in ambiti come corsa in montagna o marcia è sinonimo di un lavoro di ampio respiro, le uniche gare in cui non siamo andati così bene sono le prove multiple perché non siamo riusciti a partecipare ai campionati di società a causa di ragioni organizzative. Lo spirito della società resta quello di consentire alle ragazze di cimentarsi dove ci si sente al meglio". Già a gennaio comincia la rincorsa a una nuova annata di successi. "Avremo più di dieci atlete in varie gare al Campaccio Cross Country - aggiunge Angelotti -. Ci saremo anche nelle indoor a Bergamo e Saronno nel fine settimana, a febbraio ci sono i campionati italiani e poi in Portogallo ci sarà anche la Coppa Campioni di cross e gli italiani a Cassino. Sono tutte cose che valgono ancora di più considerando le difficoltà che abbiamo a livello strutturale. Si aprono impianti indoor ovunque e non a Milano. Ho delle ragazze impegnate nel salto con l’asta che non sanno dove allenarsi". Mattia Todisco