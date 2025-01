La storia. Perla saluta Varese. C’è la leva in Finlandia

Una convocazione in Finlandia, patria dell’hockey europeo, per un giocatore è spesso motivo di orgoglio. Ma per Rocco Perla invece la chiamata dell’estremo nord porta ad uno stop forzato e momentaneo della sua carriera sulle piste di ghiaccio. Il portiere italiano ma con passaporto finlandese, in forza a Varese e uomo-simbolo dei successi conquistati dai Mastini negli ultimi anni, deve trasferirsi nel paese scandinavo per svolgere con effetto immediato il servizio militare. In questo Stato la leva militare è ancora in vigore con una durata tra i 6 e 12 mesi e tutti coloro che hanno passaporto finladese, come Perla, non possono rifiutare la chiamata pena l’arresto. Il 22enne romano e l’intero club varesino sono stati colti di sorpresa dalla notizia - arrivata nel weekend - ma non hanno potuto fare altro che accettare la situazione. La società giallonera ha salutato il proprio atleta con un lungo comunicato: "A Rocco va il nostro grande ringraziamento per l’impegno profuso in questi anni e per quanto ha fatto con la maglia giallonera, facendosi amare dal pubblico e facendosi apprezzare per le sue doti tecniche, il suo talento e per le sue parate. Uno dei principali artefici del “double“ di un paio di stagioni fa è stato sicuramente lui e il suo nome stampato sulla maglia numero 2 rimarrà sempre nella storia dei Mastini. A lui auguriamo il meglio per questa nuova sfida che però non modifica il contratto in essere con HCMV Varese Hockey".

Il legame di Perla con Varese resta quindi valido almeno fino al 2026 ma intanto i Mastini sono dovuti intervenire sul mercato con effetto immediato. Già preso l’estremo difensore ucraino Artun Ohandzhanyan, classe 2000 dotato di un fisico possente che fa di lui un perfetto portiere di hockey moderno. "Oggy" si contenderà la titolarità della porta dei Mastini con il giovane e talentuoso Matonti, che negli ultimi mesi aveva più volte rubato il posto proprio a Perla. Intanto Varese ha iniziato il 2025 con le prime due sfide di Master Round: dopo il ko iniziale a Feltre (5-3) è arrivato il riscatto in casa con Alleghe, battuta7-2.

Alessandro Stella