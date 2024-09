La storia. Salvadè, dalla Reggia di Monza a quella di... Versailles

Si allena in Lombardia, e precisamente al centro ippico Dressage Life di Usmate-Velate, sui rilievi della Brianza e a dieci minuti d’auto dalla Villa Reale di Monza, Francesca Salvadé, 35 anni, una delle quattro azzurre che in questi giorni sarà impegnata alle Paralimpiadi di Parigi-Versailles.

Genovese d’origine, è ormai lombarda d’adozione, ossia da quando si fa seguire dalla campionessa azzurra di dressage Norma Paoli e dal marito Italo Cirocchi nella loro bella struttura sportiva, dove spesso li raggiunge anche la capo-équipe delle Nazionale, Laura Conz. Francesca Salvadé dall’anno scorso è in forze al Gruppo Sportivo delle Fiamme Azzurre e questo le ha dato ulteriori motivazioni per la sua carriera.

Laureata in legge, se non avesse scelto lo sport oggi farebbe l’avvocato. Dietro la riservatezza che la contraddistingue cela la dote tipica dei campioni, in particolare dei campioni paralimpici: una determinazione d’acciaio che, insieme all’amore per i cavalli, l’ha portata agli esordi agonistici da giovanissima nel salto ostacoli - pur afflitta da spina bifida fin dalla nascita - e in seguito a dedicarsi al dressage, partecipando a ben quattro Paralimpiadi: Londra 2012 (13a nel “tecnico” e 14a nel Freestyle), Rio de Janeiro 2016 (10a individuale), Tokyo 2020 (16a individuale) e ora Versailles 2024. "Sono cocciuta, devo fare di testa mia e credo che questo sia il mio miglior pregio e insieme il peggior difetto", ama ripetere a chi la conosce.

Del suo sport apprezza il tecnicismo, a “darle la carica” è lo spirito di squadra che si respira nel team (con lei la plurititolata Sara Morganti-Mariebelle, Carola Semperboni-Paul e Federica Sileoni-Leonardo). A Versailles Francesca sarà in sella a Escari (baio hannover del 2017, da Escolar) con l’obiettivo di qualificarsi al GP Freestyle conclusivo. E sappiamo che in questo tipo di gara normalmente Francesca è competitiva…

Paolo Manili