La Strapazza batte anche la pioggia: foto e classifica

Lastra a Signa, 10 marzo 2024 – La 40esima edizione de La Strapazza di Lastra a Signa ha fatto registrare una partecipazione straordinaria, con quasi 500 appassionati podisti che hanno sfidato le condizioni meteorologiche avverse per prendere parte a questa gara storica. Il percorso pianeggiante di 10 km esatti ha offerto un'opportunità impareggiabile per mettere alla prova la forma fisica degli atleti.

L'organizzazione impeccabile, a cura della Nuova Atletica Lastra in collaborazione con la Arc. Misericordia, il Comune e il gruppo Frates donatori di sangue, ha reso possibile lo svolgimento di una competizione avvincente nonostante le piogge persistenti. Nonostante il tempo avverso, i podisti hanno affrontato la sfida con determinazione, dimostrando la loro passione per la corsa. In un contesto di festa e sport, la Onlus Regalami un Sorriso ha scritto un nuovo capitolo nella sua missione solidale, donando il suo 198° defibrillatore all'Associazione Trisomia 21 APS, dedicata all'assistenza dei ragazzi down. Questo nobile gesto ha scatenato un caloroso applauso da parte degli spettatori e dei partecipanti, mentre il Vicesindaco, presente alle premiazioni, ha elogiato l'impegno e la generosità di Regalami un Sorriso.

Non è la prima volta che l'associazione pratese si distingue per la sua dedizione alla sicurezza e alla solidarietà nella corsa. Gli organizzatori hanno ricordato con gratitudine che la Nuova Atletica Lastra beneficia da anni di una macchina salvavita donata proprio da Regalami un Sorriso. La Strapazza non è solo una gara podistica, ma anche un momento di condivisione e di sostegno alle cause benefiche. Grazie all'impegno di organizzatori, partecipanti e benefattori come Regalami un Sorriso, la manifestazione continua a brillare come un faro di solidarietà nel panorama delle corse podistiche.