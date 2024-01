"La US Pistoiese rimborsa gli abbonati arancioni: scadenza 16 gennaio"

Gli abbonati arancioni saranno rimborsati. La società ha deciso che chi ha sottoscritto l’abbonamento (esclusi i corporate) potrà richiedere un rimborso per l’intero ammontare. "La società si è prodigata nel corso dell’ultimo biennio per favorire l’affollamento dei settori agibili dello stadio Melani – si legge in una nota –; considerato il cambio di programma finanziario-sportivo, siamo pronti a riconoscere ai sostenitori l’indennizzo per gli abbonamenti effettuati la scorsa estate". La richiesta va inoltrata a biglietteria@uspistoiese1921.it entro il 16 gennaio. Nella mail si dovranno indicare nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, Iban e numero di telefono. Il rimborso sarà effettuato entro martedì 30 aprile. Le tessere vanno riconsegnate in biglietteria 19 e il 20 gennaio.