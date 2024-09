La Versilia dai pattini rosa ancora presente. Spv Group prende il posto del Forte dei Marmi

Anche nella stagione 2024/25 la Versilia sarà rappresentata nel campionato femminile di hockey su pista. Nella terra in cui, alla fine degli anni ‘80 del secolo scorso, sono nate due fra le prime squadre femminili italiane, una a Viareggio e una a Forte dei Marmi, sarà la Spv Group a prendere il posto dell’Hc Forte dei Marmi femminile, dopo che il sodalizio della Versilia storica si è visto costretto a ridimensionare la propria attività.

Per la Spv si tratta di un più che gradito ritorno dopo la conquista del titolo 2008 e una doppia partecipazione alla coppa dei campioni, sempre superando il primo turno. L’organico della Spv 2024/25 può contare su vari elementi del rinunciatario Forte che aveva raggiunto per la prima volta nel giugno scorso i play off scudetto; tuttavia per alcune atlete si tratta di un ritorno alle origini avendo iniziato l’attività proprio nella società del presidente Claudio Bicicchi.

La rosa è formata da Vittoria Masetti, Jessica Raffaelli, Beatrice Farioli, Valentina Genovali, Anna Palagi (nazionale under 17), Soraya Iannaccone, Carla Marquez (argentina, moglie del portiere del Cgc Pablo Gomez), Giorgia Brandi, Lucrezia Barsaglini. L’allenatore è Andrea Limena, che aveva già guidato la formazione femminile viareggina e da anni fa parte dello staff dei tecnici Spv.

L’aver mantenuto una formazione nel campionato femminile è molto importante per la nostra zona in cui ci sono ragazze nelle formazioni giovanili delle varie società che non avrebbero la possibilità, se non spostandosi anche di decine di chilometri, di proseguire l’attività senior. Dopo i mondiali di Novara, chiusi dalle azzurre al quarto posto dietro Spagna, Portogallo e Argentina, al momento sono cinque le squadre iscritte al campionato italiano: Matera, che nella scorsa stagione ha centrato il triplete (campionato, coppa Italia e Supercoppa), Valdagno, Trissino, Scandiano e Spv.

Le ragazze viareggine hanno iniziato in questi giorni la preparazione in vista di un anno ricco di appuntamenti, mentre ancora devono essere stilati i calendari delle varie competizioni che prenderanno il via in autunno.

