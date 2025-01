La Vicari è tricolore. Gs Orecchiella in festa

Arriva un tricolore assoluto in casa del Gs Orecchiella Garfagnana. Axelle Vicari, infatti, è la nuova campionessa italiana assoluta di winter duathlon, titolo conquistato a Comelico Superiore, in provincia di Belluno, nella recente rassegna tricolore di specialità e di winter triathlon, prima tappa del "Suzuki Circuit" 2025.

Centinaia gli atleti provenienti da tutta Italia che si sono ritrovati in una due giorni di gare dagli alti contenuti tecnici e agonistici, nel Centro Fondo di Padola, circondato da maestose vette dolomitiche di straordinario fascino.

Axelle Vicari – che da questa stagione sportiva veste i colori della società biancoceleste, in gara per risports.it team – , ha conquistato l’oro e si è laureata campionessa italiana di winter duathlon, competizione che prevede una sessione di corsa ed una di sci di fondo, durissima e selettiva, dove ha prevalso su un nutrito gruppo di avversarie di valore, al termine di una gran bella prestazione.

La portacolori del Gruppo sportivo Orecchiella Garfagnana ha, inoltre, conquistato la vetta del podio anche nella gara di winter triathlon, a conferma di un’invidiabile condizione di forma, per un favoloso inizio d’anno, con la consapevolezza che possa essere solo il primo passo di una stagione lunga ed impegnativa, nelle quale si vorrà togliere altre belle soddisfazioni.

Dunque il Gruppo sportivo Orechiella Garfagnana eccelle anche negli sport invernali e il nuovo titolo italiano assoluto conquistato da Axelle Vicari lo dimostra: un doppio oro tricolore che fa promettere un luminoso futuro in questa disciplina, sia per l’atleta in maglia biancoceleste, che per lo sviluppo dell’attività del club, non solo nell’atletica leggera.

Flavio Berlingacci