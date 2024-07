L’Accademia Bernardi punta sulla formazione

L’anno sportivo è giunto al termine ed anche nella scherma si analizzano i risultati dell’anno appena terminato.

Si, perché le olimpiadi sono alle porte e, come sempre, nella scherma ci attendiamo grandi risultati grazie alle nostre squadre maschili e femminili sia di fioretto che di spada.

L’Accademia Bernardi Ferrara, con i suoi oltre 50 iscritti, oltre la metà giovani ed under 14, con svariati successi in campo assoluto e giovanile, a livello italiano, si appresta ad accogliere nuovi iscritti motivati e guidati dai successi delle prossime olimpiadi. Ma è proprio per questo motivo che il fulcro della attività si basa sui maestri e tecnici federali: a Ferrara non è mai cresciuto fino ad oggi un tecnico federale nazionale all’interno della società estense.

Lo scorso anno Riccardo Schiavina ha ottenuto il diploma di tecnico nazionale di II livello per iniziare una vera e propria scuola di tecnici anche a Ferrara: il risultato ha portato Alice Guzzinati e Fabio Quartarone ad ottenere il diploma di tecnico federale regionale di I livello.

Ma non ci si è fermati e qualche settimana fa i due tecnici regionali hanno ottenuto la qualifica di Tecnici Nazionali di II livello: oggi la Bernardi può vantarsi di avere tre tecnici nazionali a disposizione: una delle poche società emiliano romagnole.

E mentre Riccardo Schiavina partecipa al corso per maestro nazionale (III livello), a cui ha fatto pure iscrivere Fabio Quartarone ed Alice Guzzinati, arriva la bella sorpresa da parte della Federazione Italiana Scherma.

Dal 14 al 20 Luglio Riccardo Schiavina è stato convocato nello staff nazionale di Spada per partecipare come Istruttore al concentramento nazionale dei migliori under 17 italiani.

L’Accademia Bernardi, oltre che preparare campioni è oggi una vera realtà come scuola di scherma che sforna tecnici nazionali.