L’Accademia va di corsa. Quest’anno sarà di sabato

È stata presentata in Accademia l’edizione 29 di Modena di Corsa con l’Accademia Militare, gara che quest’anno si svolgerà per la prima volta di sabato, il 5 Aprile. Sono invariati i percorsi (4 e 10 km.) e le altre caratteristiche tradizionali, incluso l’emozionante passaggio per il cortile d’onore del Palazzo Ducale.

Il Generale Comandante Davide Scalabrini, che ben ricorda la sua partecipazione da allievo alla prima edizione, ha spiegato il motivo dello spostamento: "La prossima settimana si svolgerà a Modena il Torneo delle Accademie Militari: gli allievi delle 4 scuole (aeronautica a Pozzuoli, marina a Livorno, Guardia di Finanza a Bergamo oltre ad esercito di Modena) saranno impegnati in gare di atletica, nuoto, tiro, pallavolo e basket. Si fermeranno un giorno in più per aderire alla Modena di Corsa con l’Accademia, momento sportivo di condivisione con la cittadinanza ed occasione di beneficenza".

L’intero ricavato delle iscrizioni sarà devoluto all’associazione Amici del Cuore la cui presidente, Marilena Campisi, ha ringraziato per il contributo che servirà ad implementare l’attività rivolta alla formazione dei volontari ed alla prevenzione.

L’assessore allo sport Andrea Bortolamasi ha sottolineato come piazza Roma ospiterà a breve due eventi di grande rilevanza: la mezza maratona d’Italia e la corsa con l’Accademia che ormai vede vicino il traguardo del trentennale. È stato ribadito nel corso della presentazione il convinto sostegno dell’amministrazione ad una iniziativa che è nel cuore di tutti i modenesi. È poi stata presentata la cartolina commemorativa, oggetto di un contest fra gli alunni della 3a E dell’Istituto Venturi; quest’anno è stata premiata l’opera di Arianna Bardelli.

IscrizioniIscrizioni in piazza Roma da domenica 30/3 (ore9-13), quindi tutti i giorni (lun-gio 16-18.30, ven 9-16,30) Sarà possibile iscriversi anche sabato dalle 8 alla partenza della corsa.

Giuliano Macchitelli