L’altra lombarda. Viadana riparte da Roma con la Coppa Italia. Poi riceve Reggio Emilia per il derby del Po

Per Viadana è tempo di rituffarsi nel rugby giocato dopo aver messo alle spalle un 2024 pieno di soddisfazioni, chiusosi nel migliore dei modi con la vittoria a Rovigo (una delle più belle partite giocate dai gialloneri nella gestione Arletti) e la testa della classifica. Il collettivo dei Leoni è stato fondamentale e da questo, ma pure dalla difesa, dall’atteggiamento, dalla concentrazione e dalla disciplina, si ricomincerà in campionato, sabato 18 allo Zaffanella contro il Valorugby Reggio Emilia, per mantenere la testa della classifica. Prima del derby del Po, i gialloneri saranno impegnati oggi a Roma per la gara di Coppa Italia.