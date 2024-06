Lanciatori in evidenza. Grandi prestazioni per i grossetani Cappagli e Bigazzi in vista degli "Italiani»

Prestazioni da urlo per i grossetani Cappagli e Bigazzi che hanno riscritto i propri personal best. Altro fine settimana spettacolare per il settore lanci dell’Atletica Grosseto con due risultati eccezionali che rendono felice tutto l’ambiente e i tecnici Francesco Angius e Sergey Haivaz. Filippo Cappagli nel meeting giovanile di Pistoia era alla ricerca del minimo per i Campionati italiani Allievi di Molfetta nella gara del lancio del disco. Al grossetano mancavano solo 70 centimetri per la misura di 39,50 mt fissato dalla Fidal, ma il grossetano è andato ben oltre con un risultato sorprendente nelle sue dimensioni. Approfittando di condizioni climatiche eccezionali, con una brezza di vento costante frontale in grado di prolungare il volo dell’attrezzo è riuscito a lanciare fino a 45 metri con un progresso di oltre 6 metri dal suo personale, staccando quindi il biglietto per la rassegna tricolore e assestandosi al nono posto del ranking nazionale. Non da meno Lorenzo Bigazzi ai Campionati toscani assoluti di Lucca, dove ha dominato la gara con il suo nuovo primato personale scagliando il martello a 60,24 metri. Oltre a questo lancio ha ottenuto anche un altro over 60 metri e nel riscaldamento ha fatto vedere di poter aspirare a misure anche superiori. Una bella rivincita per lui dopo la brutta prestazione di sabato scorso a Brescia, che ha rischiato di compromettere la partecipazione ai campionati italiani assoluti del prossimo fine settimana a La Spezia.