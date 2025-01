L’appuntamento all’Equestrian Centre. Bicocchi senza rivali. Franchi sale sul podio

di Sonia FardelliAREZZOEmilio Bicocchi mette tutti in riga nel Gran premio del nazionale a cinque stelle di salto ostacoli che si è svolto all’Arezzo Equestrian Centre. Il primo graduato dell’Aeronautica è stato l’unico cavaliere a chiudere la gara senza errori: netto sia nel percorso base che nel barrage. E alla fine si è aggiudicato la vittoria in sella ad Excalibug con un tempo di 38,17. Secondo posto per un altro cavaliere toscano: Guido Franchi, che tra l’altro ha portato in gara tre cavalli. Il portacolori dell’Esercito in sella al suo Enjoy One ha chiuso la gara con un tempo velocissimo, 35,66, ma ha commesso un errore sugli ostacoli. Terza posizione per Graziano Tazzi in sella a Mash Ipei e in quarta posizione con Barriques per Fernando Fourcade, cavaliere spagnolo, che da anni insegna in un centro aretino. Settimo posto inoltre per la giovanissima amazzone aretina Caterina Vanni con Lallanovak. Una sfida sugli ostacoli ad altissimi livelli e che fa già assaporare il clima del Toscana Tour, al quale parteciperanno come già lo scorso anno anche alcuni dei protagonisti di questo gran premio. Tanti agonismo anche nella categoria 135 a tempo dove a trionfare è stato un altro cavaliere toscano, Giovanni Consorti, che in sella ad Antilope ha chiuso la gara senza errori. Dietro di lui in seconda posizione Giacomo Bassi con Twist del Terriccio e a chiudere il podio Chantal klingenberg in sella a Kaliente di Printemps.

Va così in archivio il primo di una serie di concorso nazionali di salto ostacoli che saranno in un certo senso di preparazione per il Toscana Tour la sfida tra i big dell’equitazione che si terrà dal 5 marzo al 13 aprile all’Arezzo Equestrian Centre. La prossima gara sugli ostacoli ci sarà dal 31 gennaio al 2 febbraio e altri due concorsi di salto ostacoli saranno dal 14 al 16 febbraio e dal 28 febbraio al 2 marzo.