Anche l’appuntamento del 2024 degli Open Day dello Sport di Agliana, organizzato dall’Asd Silvano Fedi, è giunto al termine nel migliore dei modi. La manifestazione, della quale quest’anno ricorreva la seconda edizione, è stata promossa in sinergia con l’Istituto Bartolomeo Sestini di Agliana, col patrocinio del Comune di Agliana, del CONI, il sostegno economico di FARCOM e la collaborazione di UNVS, ANSMES e il G.S. Dino Diddi di Agliana. L’evento si è snodato in tre giornate distinte. Nella prima di esse, il 28 novembre scorso, è stata disputata al Parco Pertini la corsa campestre a cui hanno partecipato oltre 100 studenti dell’istituto Sestini. Nella categoria "ragazze" Siria Parisi ha ottenuto il primo posto, mentre nella categoria "ragazzi" a classificarsi in prima posizione è stato Soufiane Rachid. Nelle "cadette" trionfo per Matilde Mustacchio, al maschile invece a festeggiare è stato Lorenzo Ferrara. Nella mattinata del 5 dicembre, oltre seicento studenti hanno potuto praticare le discipline delle bocce e del tiro con l’arco, rispettivamente presso l’Associazione Bocciofila Aglianese e preso l’Associazione Arco Campale Casalbosco, seguiti da tecnici e dirigenti delle rispettive società. Infine, nella giornata di 10 dicembre, si è tenuto un convegno presso l’Auditorium dell’Istituto Sestini sul tema "Sport e Salute", che ha visto la partecipazione dell’assessore allo Sport del Comune di Agliana, Tommaso Allori. Assieme a lui anche l’ex atleta Ilaria Ceccarelli, già responsabile del Gruppo Sportivo Forestale dal 2014 al 2016 nel settore velocità ostacoli e oggi tecnico formatore della Federazione, Andrea Acciai, calciatore dell’Aglianese negli anni Sessanta e Settanta e recordman di presenze in maglia neroverde, e Franco Gori, campione italiano di cronoscalata automobilistica degli anni ‘70 e attualmente presidente della Scuderia Ferrari Club di Agliana.

Michele Flori