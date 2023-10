L’appuntamento. Gianni De Magistris racconta ’La mia Firenze’. Su Radio Bruno la grande carriera del Dema

Il più grande sportivo fiorentino si racconterà questa mattina a “Firenze e dintorni”, in onda su Radio Bruno dalle 9 alle 10. Gianni De Magistris parlerà del suo rapporto davvero speciale con la città, rivelando aneddoti e curiosità di una carriera davvero unica che ha lasciato in segno non solo a livello si sport. Il Dema si racconterà nella nuova rubrica “La mia Firenze”.