L’appuntamento prenatalizio. Il gala della Ginnastica Riccione

Con le istituzioni in prima fila, la Ginnastica Riccione ha celebrato al playhall la sua serata di gala prenatalizia con 1.300 persone ad assistere e gli atleti ad esibirsi. "Questo evento per me è un po’ un tuffo nel passato, mi fa venire in mente quando accompagnavo i miei bambini in momenti con questo – ha detto la sindaca Angelini –. Vedo che ancora persistono entusiasmo e partecipazione". Per la ritmica ha preso la parola l’atleta di punta della Ginnastica Riccione Academy, Caterina Magnani, tra le dieci ginnaste più forti d’Italia nella specialità palla. "Il mio sogno è partecipare ad altre gare importanti e da grande, dato che ho ancora 14 anni, vorrei insegnare alla Ginnastica Riccione per far crescere nuove ginnaste e mantenere alto il livello di questa società". Chiusura con le ginnaste della squadra neopromossa in A1: Adriana Poesio, Aurora Pilolla, Arianna Aurilio e Rebecca Aiello. Poi la grande parata finale, con il saluto di tutti gli atleti.