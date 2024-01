L’appuntamento. “Tavecchio kicking camp“ il 25 febbraio al Vigorelli

Un’esperienza unica, un’occasione imperdibile per gli appassionati della disciplina: il “Giorgio Tavecchio Kicking Camp“.

Chi vuole migliorare la tecnica o mettersi alla prova ed imparare a calciare, deve segnarsi una data sul calendario, quella del prossimo 25 febbraio 2024. Andrà in scena al Vigorelli di Milano un evento dedicato ai ruoli di kicker e punter, organizzato dal campione di football americano in collaborazione coi Seamen di Milano. Sarà una grande occasione per allenarsi ed apprendere le tecniche da Tavecchio che vanta una lunga esperienza come kicker nella NFL.

Dal 2012 al 2021 gli Stati Uniti sono diventati casa sua:il 27 agosto 2014 Tavecchio firmò con gli Oakland Raiders, in cui fu la riserva del veterano Sebastian Janikowski per tre stagioni. La sua prima gara come professionista fu il 10 settembre 2017 contro i Tennessee Titans in cui trasformò 4 field goal su 4 tentativi, diventando il primo giocatore della storia a segnarne due da oltre 50 yard nella gara di debutto. Divenne così il primo italiano a segnare punti nella National Football League dopo Massimo Manca. Nell’agosto 2018 Tavecchio firmò con gli Atlanta Falcons. Poi i Los Angeles e i Tennessee Titans.[ Dopo l’esperienza nella Nfl americana e ai Dragons di Barcellona, Tavecchio nella scorsa stagione era con i Seamen di Milano

L.P.