L’Asr all’ultimo calcio. Gioia in rimonta per Milano

Dopo due sconfitte consecutive nella Serie A di rugby maschile, l’Asr Milano rialza la testa e batte a domicilio per 17-15 la TkGroup VII Rugby Torino, riprendendo la marcia in classifica dove mantiene la terza posizione in scia al gruppo di testa formato da Iveco Cus Torino Rugby e Asd Biella Rugby Club. Decisiva l’ultima azione della partita, quando gli ospiti, sotto 15-14, hanno guadagnato un calcio proprio un attimo prima del segnale di chiusura. La trasformazione di Giacomo Krsul, da posizione centrale, ha permesso il sorpasso per la disperazione dei padroni di casa.

Weekend molto positivo anche per il Rugby Parabiago, che affrontava l’Asd Unione Monferrato Rugby. Netto il risultato in favore dei padroni di casa, 45-22, un punteggio che ha permesso di portare a casa anche il punto di bonus toccando ora quota 24 punti in classifica, quarto posto a quattro lunghezze dall’Asd Rugby Milano.

Un punto sotto Parabiago, invece, c’è il Cus Milano, che aggancia in classifica Calvisano. Alla squadra verdeblu va il derby milanese con l’Amatori & Union Rugby, ora penultima in graduatoria con cinque soli punti raggranellati in otto giornate. A quota 23, come detto, c’è Calvisano che aveva infilato cinque vittorie consecutive dopo le prime due uscite con altrettante sconfitte. I gialloneri avevano però un compito molto complicato tra le proprie mura, dove si è presentata l’Iveco Cus Torino Rugby, Il 22-30 finale garantisce alla squadra ospite di essere tuttora in vetta grazie alle sei vittorie conseguite, con un pareggio e una partita persa.

Nel fine settimana nuovo derby milanese, stavolta tra l’Asr e il Cus Milano, mentre Parabiago sarà ospite del Rugby Noceto, Calvisano volerà ad Alghero e l’Amatori & Union avrà un compito proibitivo contro l’Asd Biella Rugby.