L’ATTESO APPUNTAMENTO DOMENICA. La camminata di quartiere chiude l’anno del podismo

L’anno podistico modenese si conclude proprio il 31 dicembre, domenica prossima, con la quarta ed ultima camminata di quartiere, patrocinata dall’assessorato allo Sport edl Comune di Modena.

La corsa o camminata è in programma in città, in via Indipendenza 25, con l’inizio della manifestazione che è stato fissato alle 9.30. Sarà la tradizionale camminata degli auguri, con partecipazione gratuita e premio finale per tutti; previsti oltre mille partenti per un appuntamento che è particolarmente apprezzato, anche perché inserito all’interno del periodo delle festività.

I percorsi a disposizione di chi volesse partecipare sono ben tre: da 3,5 a 6,5 e 10,5 chilometri, adatti ad ogni livello di forma dopo i cenoni ed i pranzi natalizi, e si potrà correre o camminare in compagnia senza l’assillo del cronometro.

Ospita la manifestazione la polisportiva Modena Est, i cui volontari sono coordinati dall’esperto Mauro Monelli. Per informazioni tel. 338 707 5403.

