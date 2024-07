L’Avis Macerata fa una bella figura agli Assoluti di atletica

Buoni risultati a La Spezia in occasione dei Campionati italiani Assoluti di atletica. L’Avis Macerata è stata presente con quattro suoi rappresentanti e con Giovanni Faloci ed Elisabetta Vandi, che sono approdati ai gruppi militari quando indossavano la maglietta avisina. Nel martello Gregorio Giorgis ha scagliato l’attrezzo a 61.16 metri che gli ha permesso di guadagnare il settimo posto. Nel disco Faloci al terzo lancio ha ottenuto la misura di 59.75, aggiudicandosi il terzo posto. Nelle finali degli 800 metri Eleonora Vandi, dopo aver impostato il ritmo per più di tre quarti della gara alle compagne, ha portato a casa il settimo posto, con un tempo di poco superiore alle batterie: 2:05.23. Federico Vitali ha tagliato il traguardo al settimo posto fermando il tempo a 49.96, migliorando quello nelle batterie. Nei 3000 siepi Chiara Fucelli ha fermato il cronometro a 11:10.85, un risultato non lontano dal suo personale 10:56.72, conseguito al Challenge di Brescia questo giugno - che le ha fatto ottenere il sedicesimo posto.