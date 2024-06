LE ambizioni. "Stiamo cercando un palazzetto»

Sull’onda dei successi della sua seconda squadra di futsal, il Limite e Capraia è deciso a crearne una terza e a dotarsi di strutture più adeguate all’attività dei propri tesserati di futsal. "Per questo ringrazio la società, che si sta davvero dando tantissimo da fare per riuscire a prenderci un palazzetto, sfruttando qualche bando comunale – sottolinea mister Joshua Rizzatti (in foto insieme al suo vice Andrea Luchetti) – in modo da garantirci spazi adeguati anche in prospettiva, visto che c’è l’intenzione di allestire una terza squadra il prossimo anno, l’Under 15". Dal 2018, anno di nascita della prima squadra, la crescita è stata quindi esponenziale.