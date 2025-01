Le Final Eight in programma a Napoli dal 13 al 15 marzo. De Akker, una Coppa di ambizioni. Vecchi: "Orgogliosi del gruppo»

Sesto posto al giro di boa e l’accesso, per la prima volta nella propria storia alla Final Eight di Coppa Italia che quest’anno si disputerà alla piscina Scandone di Napoli nel weekend dal 13 al 15 marzo. Sconfitta nell’ultimo turno con la corazzata Savona, che per altro sarà proprio l’avversario nei quarti di Coppa Italia, il periodo che sta attraversando la De Akker è decisamente positivo. Risultati alla mano l’annata dei rossoblù del patron Alberto Vecchi, iniziata con la prima partecipazione ad una competizione europea, è proseguita in continuo crescendo.

"Siamo estremamente soddisfatti del campionato della squadra – commenta proprio il patron Alberto Vecchi – partecipiamo per la prima volta alla fase di Coppa Italia, c’è forse un pizzico di rammarico guardando i risultati per la sfida col Quinto dove abbiamo lasciato 3 punti che adesso ci avrebbero proiettati al quarto posto in classifica, ma è lo scotto iniziale che abbiamo pagato con la mancanza di amalgama iniziale, ma è come cercare il pelo nell’uovo". Elementi giovani, altri esperti, De Akker che è un bel mix. "Il lavoro svolto dal ds Deserti in fase di assembramento della squadra e di Mistrangelo in vasca è stato fondamentale, loro sono due capisaldi della nostra società. Abbiamo creato un giusto equilibrio tra giocatori esperti e di qualità e giovani di belle speranze, che sono arrivate qui con la fame e voglia di crescere insieme a noi".

Una De Akker che quindi può e vuole crescere, magari riconquistandosi il quarto posto e una seconda partecipazione alla competizioni internazionali. "Teniamo i piedi per terra, ovvio che raggiungere il quarto posto sarebbe un sogno; realisticamente arrivare tra le prime 6 ci garantirebbe la partecipazione ad una competizione europea anche l’anno prossimo. Il girone di ritorno sarà duro con gli scontri diretti con le squadre che hanno i nostri stessi obiettivi che saranno decisivo".

Già giocata in anticipo la sfida con la Pro Recco, la De Akker tornerà adesso in vasca l’1 febbraio a Genova in casa del Quinto, in un confronto che sa tanto di esame di maturità per i ragazzi di Federico Mistrangelo.

La classifica: Pro Recco 40, Brescia 37, Savona 33, Vis Nova Roma 24, Trieste 22, De Akker Bologna 21, Posillipo 19, Ortigia 16, Palermo e Florentia 14, Quinto 12, Olympic Roma 11, Catania 3, Onda Forte Roma 1.

Filippo Mazzoni