Le Finals Cup regionali di calcio a 5. Gagliole alza la Coppa Marche

Re di coppa. O invincibili come scritto nello striscione. Gagliole l’ha fatto ancora, per il secondo anno di fila i rossoblù hanno alzato la Coppa Marche di serie C di calcio a5. Un bis stile dinastia che è diventato realtà al termine di una pazza finale 6-5 contro la Sambenedettese. Davvero incredibile cosa è accaduto nell’ultimo atto delle Finals Cup 2025, il più importante perché riservato alle società che militano nella massima serie regionale.

Al palasport di Chiaravalle (7mila presenze complessive nella kermesse), la Samb è passata per prima ma già all’intervallo era cambiato tutto, primo segnale di una finale da montagne russe e da cardiopalma. Il baby Ocharan e poi il figlio d’arte Martin (entrambi faranno tripletta) prima hanno agganciato e poi sorpassato i rivieraschi. Si ricomincia e altro ribaltone. La Samb vola sul 3-2, quindi 3-3 ed ennesimo vantaggio Samb. Stavolta la coppa sembra proprio in mano agli avversari, ma a 10 secondi dalla fine Ocharan manda il match ai supplementari.

Altra razione di emozioni. La Samb segna il 5-4 e riprova a detronizzare Gagliole, però i rossoblu da campioni hanno anche il cuore, l’orgoglio. Altro che abdicare, Martin firma parità e poi il 6-5 definitivo. Il trionfo spedirà il club del presidente Ernesto Riccioni nel tabellone nazionale che metterà in palio un posto per la serie B.

La rosa del Gagliole allenata da Mirko Rossini: Jeremías Occhiuzzo, Simone Di Ronza, Nicolás Lo Giudice, Enzo Tejeda Martín, Davide Casoli, Christian Largoni, Marco Pupilli, Walid Ferjani, Christian Ocharan, Vilmar Pereira, Marco Calisti, Alfonso Panella, Alessandro Castellucci, Federico Tamburrino, Mauro Valeri, Matteo Savi, Elías López.

L’edizione 2025, dopo le due finali perse dai team al femminile (Trodica e Boca), ha avuto un epilogo amaro anche in serie D per il movimento maceratese. Niente da fare per la Cantine Riunite Tolentino contro Le Due Palme. I fermani hanno avuto la meglio per 3-1.

La rosa della Cantine Riunite Tolentino allenata da Andrea Zamponi: Alessandro Lucaroni, Lorenzo Lambertucci, Nicolas Ghidini, Teodoro Santini, Michele Ranzuglia, Lorenzo Fermanelli, Marco Barletta, Gianni Mammarella, Luca Lapponi, Marco Di Ronza, Tommaso Verdini, Alessio Salvatori, Daniel Chacon, Alessandro Pangrazi, Carlo Cipriani, Simone Paolella, Matteo Testiccioli, Lorenzo Cervigni, Pietro Cardella.

Andrea Scoppa