Le gare a Prato e Firenze. Fantastica Banca Tema. Titoli di gran prestigio

Continua il momento d’oro dell’Atletica Grosseto Banca Tema, che stavolta si è messa in evidenza a Prato e Firenze.

A Prato c’era il penultimo appuntamento stagionale per la marcia con l’assegnazione dei titoli italiani della 35 e 20 chilometri e il sesto appuntamento del Trofeo Toscano. Nella gara tricolore quattordicesimo posto con primato personale tra le Juniores per Arianna Cipriani, che completa i 20 chilometri in 2h02:43. Tra i Master trendatuesimo posto, quarto tra gli SM65, per Luigi Spaggiari (2h56’58). Nelle gare giovanili assolo del campione italiano Riccardo Rabai, primo nei 3000 Cadetti (14’23), al femminile decimo posto per Greta Vagaggini in 17’48. In evidenza anche Alice Pantalei (nella foto), che chiude in 17’04 salendo sul gradino più alto del podio della gara Allieve. Ma la stagione dei marciatori non finisce qui: domenica, nell’ormai consueto scenario di Grottammare, è in programma il Campionato Italiano Allievi e il Trofeo delle Regioni giovanile, gara dove Rabai tenterà l’ennesima impresa di questo 2024.

Nel più noto degli impianti fiorentini è invece andato in scena l’ultimo atto della stagione Ragazzi con l’assegnazione dei titoli regionali individuali e a squadre di prove multiple per gli Under 14. Atletica Grosseto Banca Tema che vince il titolo toscano maschile davanti alla società di casa e si prende la seconda piazza al femminile. A livello individuale c’è il bronzo di Yuri Fè con il nuovo record societario del Tetrathlon (2908 punti), mentre Niccolò Mangiavacchi, Zeno Goracci, Matteo Sepe e Samuele Paolini chiudono rispettivamente all’ottavo, quattordicesimo, quindicesimo e ventesimo posto. Classifica femminile che ha visto l’ottavo posto di Martina Domenichini nella gara vinta dalla fiorentina Teresa Bianchi, nipote del compianto dirigente grossetano Roberto. Giulia Scali è decima, Cloe Meravigli dodicesima e Arianna Lambardi quarantacinquesima.