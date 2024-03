Le pagelle. Gil fenomenale. Gnata decisivo

GNATA 9. Decisive le sue parate nella ripresa, in particolare quelle in sequenza su Marco Pagnini.

CINQUINI 8. Infinita generosità e disponibilità a sacrificarsi per la squadra.

GALBAS 8. Anche per lui una partita di grande sostanza, più di spada che di fioretto

IPINAZAR 8. Vedi alla voce Galbas, come lui non si ferma mai e tanta qualità.

TORNER 9. La rete della vittoria e molto altro

ROSSI 8. Ha festeggiato la paternità con una coppa Italia meritata.

COMPAGNO 8. Segna il primo gol e si danna in avanti per creare anche spazio ai compagni.

GIL 9. Nonostante la febbre che lo assilla da giorni non si tira mai indietro e solo un grande Barozzi gli nega il gol.

BERTOLUCCI A. (allenatore) 10. Il primo trofeo in rossoblu. Gestisce la squadra in emergenza chiedendo a tutti di sacrificarsi e viene premiato da una vittoria di grande significato morale.

AMBROSIO s.v. Entra solo per battere un tiro diretto, sarà pronto per i pay off. Non entrato TAITI.

G.A.