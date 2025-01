Le sfide del Futsal. Versilia, la crisi continua: sconfitta per 6-1

Non si arresta l’emorragia di sconfitte del Versilia Sgs Gestione Servizi. Contro la Balca Poggese, in uno scontro salvezza importantissimo, è una sconfitta per 6-1 pesante, che mette in evidenza gli attuali limiti di organico di una squadra costretta a rinunciare contemporaneamente agli uomini chiave, quali sono Tintori, Ussi e Pitondo. Vana la rete di Grancioli. "Stiamo vivendo una situazione difficile per infortuni – dice la dirigenza – . Speriamo di recuperare qualche ragazzo, il prima possibile, per poter tornare a competere in partite di questo tipo. Uniche note liete i debutti del 15enne Ciccarelli, del 17enne Neri, del 18enne Vagli e del 19enne portiere Dovichi".

Classifica: X Martiri 29; Villafontana 27; Mattagnese 24; Boca Livorno e Balca Poggese 21; Italgronda Prato 20; Bagnolo, Real Casalgrandese e Arpi Nova Campi Bisenzio 18; Versilia/Sgs Gestione Servizi 15; Torrita 12; Sangiovannese 3. Giovanili. La Under 15 pareggia 2-2 contro Fucecchio (Pretari-Casarino) mentre i Pulcini vincono a Prato 8-1 (Corfini 2, Palmerini, Bonuso 2, Neri, Barattini e Menichini. Serie C2. Va al Massarosa/Family Service il derbyssimo contro il Futsal Viareggio. Il 4-3 finale (Tonelli 2, Edu Micheletto, Roggio/Laras, Della Casa Marchi, Marchetti) certifica il tanto equilibrio. "Partita sentita in cui abbiamo espresso un gioco lento e prevedibile, ma era fondamentale vincere – dicono dalla società –. Adesso abbiamo ricucito lo svantaggio iniziale, le prossime tre partite saranno decisive". Classifica: Five to Five, Massa e Quattrosquadre 25; Massarosa/Family Service 24; Futsal Viareggio e Slac 20; Toringhese 17; Scintilla 14; Deportivo e Elba 97 7; Virtus Maremma 6; Hellas Livorno 0.

Sergio Iacopetti