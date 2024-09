Le sfide sul green. De Cicco e Resseguier conquistano la prestigiosa Coppa Punta Ala

Con la disputa della Coppa Punta Ala, giunta quest’anno alla sua sessantunesima edizione, si è concluso l’attività agonistica del mese più caldo del Golf Club Punta Ala.

La gara è andata in scena con formula a coppie sulla distanza di 36 buche da completare nelle due giornate di gara. Andrea De Cicco ed Edoardo Resseguier hanno preso il comando al termine della prima giornata grazie a un giro in 70 colpi riuscendo a controllare il ritorno degli avversari il giorno successivograzie a un giro in 74 colpi e totale di 144. Massimo Cozzi e Niccolò Caucia, dopo la partenza con 76, hanno tentato il recupero, ma il parziale di 69 colpi non è stato sufficiente e il totale di 145, li ha lasciati a una lunghezza dai vincitori. Hanno completato il podio Alessandro Peta e Giulio Ghisolfi (72 74) con 146. In prima categoria netta Guido Polito e Mirco Pomponio (135) hanno preceduto Allegra Rocchetti con Davide Sestieri (138) mentre il gradino più basso del podio è stato ad appannaggio della coppia formata da Andrea Relli con Filippo Bianchi (140).

In seconda categoria Giorgio e Guido Iacobelli (137) hanno avuto la meglio su Chiara Minoli con Mariella Cerboneschi (139) e Lorenzo Kluzer con Alessio Dorelli (140).

Andrea Ronchi