Le sfide sul green. Gianni Grifoni è il più bravo a Punta Ala

Al Golf Punta Ala il mese agonistico di novembre ha avuto epilogo con il Golfup Trophy by Mamify. Ha vinto Gianni Grifoni grazie a un giro in 75 colpi. In prima categoria Stefano Pio Pompeo (37) ha lasciato a tre colpi Fausto Chegia (34); in seconda Giacomo Giovannelli (39) ha superato di misura Maurizio Di Tomassi (38) così come ha fatto in terza Fabio Cini (38) nei confronti di Sacha Wigdorovits (37). Domenica 1° dicembre di scena la tappa del Tucano Race to Scotland. Stefano Pio Pompeo ha vinto la gara con 83 colpi qualificandosi per la finale nazionale in programma al Golf Club Lignano. Con lui anche Umberto Carrara (34), Fabio Rosso (38) e Giorgio Zompetta (28) che hanno preceduto rispettivamente Franck Lescure (31), Ranieri Pierotti (34) e Maria Elena Apraez (23) nelle categorie nette. Al Golf Argentario nel Pilsner Urquell Golf Trophy, giocato con formula Louisiana a coppie, Federico Gallenzi e Fabrizio Magnaghi hanno dominato grazie a un giro in 70 colpi, due meno del par del percorso.