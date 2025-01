Le Stelle del Ring protagoniste a Subbiano. Torna il grande evento del Team Jakini

Il conto alla rovescia per "Le stelle del ring" è già iniziato. Domenica 9 febbraio tornerà a rinnovarsi l’appuntamento con uno degli eventi italiani più attesi, partecipati e longevi dedicati agli sport. Con dodici incontri di kickboxing e di boxe torna "Le stelle del ring". Per l’occasione, il centro polivalente di Subbiano, vedrà confrontarsi alcuni dei migliori professionisti del panorama nazionale e internazionale.

L’evento sarà organizzato dal Team Jakini con il patrocinio del Comune di Subbiano e proporrà una grande festa che, al via dalle 17 con il "gong" del primo incontro, rappresenterà un’importante vetrina turistica per il territorio per la presenza di centinaia di atleti, tecnici e spettatori.

Il cuore del galà sarà l’assegnazione di due titoli italiani WKN di kickboxing: a competere per la cintura tricolore sarà anche un atleta locale con Sebastian Vasilovici che, allenato da Nicola Sokol Jakini, combatterà nei -70 kg contro l’algerino Hodaifa Kalafate, poi a sfidarsi per il titolo nazionale nei -65kg saranno Davide Cavarra e Saimon Qushku.

Quattro, oltre a Vasilovici, saranno gli atleti e le atlete del Team Jakini che saliranno sul ring e che potranno fare affidamento sul sostegno del pubblico locale, con i riflettori che saranno orientati soprattutto su un incontro di spessore internazionale dove Lorenzo Corsetti, già vincitore del titolo intercontinentale nel 2024, si confronterà nei 77kg della kickboxing con il campione nazionale d’Albania Mexhit Hysenaj.