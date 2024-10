Le vecchie signore del mare danno spettacolo. Torna a Viareggio il raduno delle vele storiche

Diciannovesima edizione del Raduno Vele Storiche Viareggio da giovedi 17 a domenica 20 ottobre, organizzato dall’omonima associazione insieme al Club Nautico Versilia. Gianni Fernandes, presidente del sodalizio, ha ricordato che “con questo evento si chiude la stagione di regate delle vele d’epoca in Mediterraneo. E che ogni anno vengono ospitate nuove imbarcazioni, visitabili in banchina da chiunque desideri scoprire da vicino un vero e proprio museo galleggiante.” Quali sono le barche d’epoca che evocano la storia della vela da diporto? “Se si considera che il più antico scafo partecipante sarà Tirrenia II del 1914, varato ben 110 anni fa, e che il più recente è LuluNikka del 2024, una costruzione classica in legno del cantiere Checchi di Massarosa, posso dire che Viareggio ospiterà oltre un secolo di storia ed evoluzione dello yachting”, ha sottolineato Gianni Fernandes.

L’imbarcazione simbolo del raduno sarà la centenaria Alzavola, ketch bermudiano di 18,85 metri costruito in legno di teak birmano, in Inghilterra, nel 1924. L’armatore Claudio Tinari l’ha rilevata dalla famiglia fiorentina Zaccagni e poi restaurata presso il Cantiere Del Carlo. E’ anche simbolo di vela inclusiva, perché periodicamente ospita equipaggi composti da ragazzi con differenti abilità. Le imbarcazioni sfileranno davanti al molo per essere giudicate da una commissione che decreterà la vincitrice. A tutto questo farà da cornice una sfilata dei Dandy all’insegna del gusto, dell’eccentricità e della creatività.

Ecco il programma: Giovedì 17 arrivo imbarcazioni e assegnazione posti in banchina, aperitivo di benvenuto al Club Nautico Versilia e premiazione del Click Day. Venerdì 18 dalle 9.30: apertura manifestazione e presentazione del Museo Galleggiante, briefing regata, uscita imbarcazioni, regata; Cantiere Del Carlo: visita alle barche in restauro.

Sabato 19 dalle 10: briefing, uscita imbarcazioni, sfilata per l’assegnazione del Premio Eleganza, regata. Domenica 20 dalle 12: eventuale regata costiera dal pontile del Lido di Camaiore a quello di Forte dei Marmi. A seguire: chiusura Museo Galleggiante e premiazione. Il Club Nautico Versilia, ospiterà la mostra di acquerelli di Emanuela Tenti e le foto di Marco Trainotti.

Walter Strata