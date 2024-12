Ledesma esalta Reggio. Roma è conquistata

Fiamme Oro

16

Valorugby Emilia

20

FIAMME ORO ROMA: Cornelli; Lai, Forcucci, Vaccari, Guardiano; Canna (cap.), Piva (63’ Marinaro); De Marchi, Angelone (69’ Marucchini), Drudi; D’Onofrio U. (47’ Piantella), Stoian; Morosi (75’ Vannozzi), Carnio (52’ Taddia), Barducci. All.: D.Forcucci

VALORUGBY EMILIA: Farolini; Resino, Bertaccini, Leituala, Mastandrea (67’ Tavuyara); Ledesma, Cuoghi (49’ Renton); Sbrocco, Tuivaiti, Paolucci; Schinchirimini, Dell’Acqua (17’ Du Preez); Favre (60’ Rossi), Silva (52’ Cruz), Diaz. All.: M.Violi

Arbitro: D’Elia, di Taranto.

Marcatori: 4’ meta Cuoghi tr Ledesma, 13’ meta Cornelli, 17’ cp Canna, 29’ meta Sbrocco tr Ledesma, 34’ meta Lai; 57’ cp Canna, 61’ cp Ledesma, 65’ cp Ledesma.

Note: nessun cartellino. Piazzati: Canna 2/4, Ledesma 4/5. Man of the match: N.Sbrocco.

Le mete di Cuoghi e Sbrocco e i calci piazzati di Ledesma costruiscono un’altra importante vittoria in trasferta per il Valorugby, sul campo delle Fiamme Oro dirette concorrenti per i playoff; il successo porta gli uomini di Violi oltre break in classifica, cioè a più di 5 punti di vantaggio sulla quinta posizione occupata proprio dai romani.

È stata, come sempre nella storia dei confronti tra Fiamme e Diavoli, una partita equilibrata e dal punteggio serrato, complice la pioggia caduta sul sintetico del “Gamboni”. Sbrocco, alla seconda gara dopo l’infortunio d’inizio stagione, ha già ripreso il ruolo di trascinatore, in una squadra presentatasi a Roma con varie assenze: sua la percussione che dopo 4 minuti permette a Cuoghi, anche lui ottimo in questa prima parte d’annata, di ingannare la difesa romana con una finta e di andare in meta; e dopo il sorpasso delle Fiamme, 8-7 a metà primo tempo, è Sbrocco a segnare la seconda meta granata, al 29’, al termine di una corsa a campo aperto del kiwi volante Leituala. Le Fiamme si rifanno sotto con una meta del trequarti sardo Lai, per il 13-14 di fine primo tempo.

Nella ripresa nessuna meta, un po’ per qualche errore all’ombra dei pali e un po’ per la pioggia che si fa più intensa. Il Valorugby continua a giocare bene, manca però il guizzo della terza meta. Le Fiamme tornano sopra con un piazzato di Canna ma il gioco rimane nelle mani dei Diavoli che conquistano tre punizioni piazzabili: Ledesma segna le prime due per il 16-20 che rimarrà fino alla fine e alla terza colpisce il palo, suo primo errore, senza conseguenze, in questo campionato.

Altri risultati: Rangers-Lazio 35-26; Mogliano-Lyons 6-6; Viadana-Petrarca 20-28; Rovigo-Colorno 52-24.

Classifica: Rovigo 32; Viadana 29; Valorugby 27; Petrarca 26; Fiamme Oro 20; Rangers 14; Colorno 9; Mogliano 8; Lyons 2; Lazio 1.