Ledesma, piede finissimo. I Diavoli hanno fair play

Il primo terzo della stagione regolare della A Elite di rugby è alle spalle. Con cinque squadre in fuga e i Diavoli terzi, anche le graduatorie individuali cominciano a prendere forma.

Tra i marcatori assoluti guida l’ex azzurro Canna, delle Fiamme Oro Roma, con 64 punti. Ledesma, miglior marcatore del Valorugby, è ’solo’ sesto con 51 punti, non a causa di scarsa precisione al piede (tutt’altro!) quanto perché il Valorugby cerca la meta più dei calci tra i pali. Tra i metamen, gli uomini-meta, svetta Koffi, terza linea ex Zebre ora al Colorno, con sei mete in sei giornate; più lontano, a quota due mete, un bel plotone di Diavoli: Edoardo Mastandrea, Andrej Marinello, Fabio Schiabel, Santiago Resino, Benito Paolucci, Marco Silva e Giovanni Leituala.

Tra i kicker, i giocatori dal piede fino, ecco finalmente un granata in testa: Maximo Ledesma, 33enne argentino di Tucuman, è il più preciso del campionato con 100% dalla piazzola, ovvero ventitré tentativi e ventitré centri. Nemmeno Wilkinson o Carter erano così infallibili. Anche la dea Fortuna deve avere un debole per la bravura del numero 10 granata poiché tre dei suoi ultimi calci hanno una volta lambito il palo, una volta colpito il palo e una volta sbattuto sulla traversa, e sono sempre carambolati dentro.

Di drop finora ne sono stati realizzati appena tre in tutto il torneo: uno dalle Fiamme Oro, uno dai Rangers, uno dai Lyons. Il Valorugby non ne segna uno dal marzo 2017, come ogni tanto ci piace ricordare. Un bimbo nato quel giorno farebbe ora la terza elementare...

Nella lista dei man-of-the-match (il miglior giocatore della partita) il Valorugby compare con quattro premi in sei partite, conquistati da Bruno, Schiabel Jr, Mastandrea e Leituala. Tutti trequarti, forse un po’ ingiustamente nei confronti dell’inesausto e duro lavoro degli avanti granata.

I Diavoli sono anche la seconda miglior squadra per fair play, dopo Mogliano, avendo collezionato solo quattro cartellini gialli e nessun rosso in sei giornate; in fondo, sono buoni Diavoli.

Calendario. Ancora tre partite prima del nuovo anno: domenica 7 dicembre Fiamme Oro-Valorugby, sabato 14 dicembre Petrarca-Valorugby (Coppa Italia); venerdì 20 dicembre, alle 19, Valorugby-Mogliano.

Serie C. Il Valorugby cadetto ha vinto 43-10 sul campo del Cus Ferrara, ha sorpassato in classifica gli estensi ed è ora primo alla pari con Parma e Noceto. In campo anche i “prima squadra” Rimpelli, Pagnani, Kakaliashvli e Mussini; al capitano Fontanesi il premio man of the match.

Ha riposato invece Guastalla, nella C Regionale.

Bene anche gli junior: il Valorugby U18 ha vinto 22-0 a Noceto, il Valorugby U16 ha superato Livorno 24-13 a Cadè.