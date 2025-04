Len Solution Carpi si gioca i playoff in Serie A Silver contro Lanzara

Ultima di regular season per la Len Solution Carpi in Serie A Silver. Alle 21 a Salerno i bianconeri, sesti a -1 dalle due squadre al 4° posto, si giocano tutto: per arrivare quarti o quinti e andare ai playoff devono vincere sul campo del Lanzara (deve vincere per evitare i playout) e sperare che non vinca almeno una fra Belluno (alle 19 col Campus fuori classifica) e Cologne (alle 21 col Romagna che si gioca i playout col Lanzara, su cui è a +2 ma con lo scontro sfavorevole), intreccio in cui Carpi è avanti anche in un arrivo pari a 3 squadre. "Ci siamo messi nella peggiore condizione – spiega coach Davide Serafini –. Sono certo che Cologne-Romagna è la gara più aperta, Belluno-Campus la vedo segnata". Out Sortino, Carabulea (foto) dolorante.

Le altre: Haenna-Trieste, Belluno-Campus, Molteno-Bologna, Cologne-Romagna, Verdeazzurro-Mascalucia.

Clas. Trieste 37, Molteno 29, Bologna 26, Cologne e Belluno 23, Carpi 22, Romagna 19, Lanzara e Haenna 17, Verdeazzurro 15, Campus 14, Mascalucia 10.

Serie A Bronze. La Pantarei Italia Modena riceve alle 18 il fanalino Altamura: vittoria obbligatoria nella corsa ai primi 5 posti promozione, Teramo e Tavarnelle si sfidano.

Le altre: Teramo-Tavarnelle, Chieti-Serra, Noci-Casalgrande, rip. Monteprandone.

Clas. Monteprandone 24, Chieti 23, Serra 16, Tavarnelle, Modena e Teramo 14, Casalgrande 9, Noci 4, Altamura 2.

Serie B. Nella 6^ di ritorno Estense-Carpine (16), Ravarino-Rubiera (20,30), domani (18) Modena-Rapid.