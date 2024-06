Lepchenko ko IN DUE SET. L’ucraina Zavatska fa il bis a Brescia

Secondo successo in due anni per Katarina Zavatska negli Internazionali femminili di Brescia (75mila euro di montepremi), che hanno chiuso il siparo sui campi in terra battuta del Tennis Forza e Costanza 1911. La 24enne ucraina ha evidenziato i 14 anni di differenza che la dividono dall’altra finalista, la 38enne Varvara Lepchenko, per imporsi con il punteggio di 6/2, 6/3 dopo un match in cui ha messo sotto pressione l’avversaria sin dal primo quindici, nonostante fosse stata costretta in tutti e quattro i precedenti match della settimana a ricorrere al terzo set. Dall’altra parte del campo non è bastata l’esperienza all’ex numero 19 del mondo per tenere testa alla Zavatska, che in 1h10’ ha messo fine alla pratica. Con la doppietta realizzata nell’edizione numero 15 del torneo, l’ucraina eguaglia i due successi ottenuti dalla connazionale Irina Buryachok nel 2010 e 2011, e rimane nella top-200 della classifica mondiale. "Non so cosa abbia di speciale questo posto - ha raccontato alla fine la vincitrice -, ma ogni volta che approdo in Castello so di poter giocare il mio miglior tennis. Giocare e alzare il trofeo qui è qualcosa di incredibile, per il supporto del pubblico numeroso e l’organizzazione. Ma voglio dire grazie anche a mio padre, che questa settimana era con me nelle vesti di coach". A conferma del feeling instauratosi fra Katarina e il pubblico bresciano c’è stato l’annuncio del suo tesseramento nel team di Lumezzane che gioca la serie B a squadre. "Siamo molto soddisfatti della settimana – ha spiegato Anna Capuzzi Beltrami, presidente del Forza e Costanza – per quello che si è visto in campo e perchè abbiamo sensibilizzato il pubblico sui comportamenti corretti da tenere per curare la propria salute". S.D.S.