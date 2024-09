Lerici, in attacco c’è Barrile: "Puntiamo insieme alla A2"

Mentre in casa Lerici Sport si attendono gli ultimi colpi di mercato, si presenta uno dei nuovi arrivi alla corte del presidente Alessandro Sammartano: si tratta dell’attaccante Mattia Barrile, che ritroverà fra i Coccodrilli alcuni ex compagni. Chiavarese classe 1994, sportivo e account business per un’azienda informatica, è stato un talento precoce, con l’esordio in A2 a 17 anni con il Chiavari, società in cui è cresciuto. Con le giovanili del club si è qualificato al quinto posto nella categoria Allievi Nazionale e nella prima squadra ha militato dal 2011 al 2018, arrivando fino ai playoff di A2 sotto la guida dell’ex coach rossoblù Paolo Venturelli. Poi una pausa per motivi familiari e dal 2020 una nuova avventura nel Cn Marina di Carrara, con cui ha conquistato una doppia promozione in B e in A2 e ora, al termine di un altro momento di stand by, è pronto per indossare nuovamente la calottina.

Perché Lerici?

"Il progetto proposto da coach Sellaroli è molto stimolante: se c’è già un obiettivo da raggiungere e sai che vai per giocarti i play off e salire in A2, l’unica cosa che fai è impegnarti per arrivarci".

Arriva in una squadra in cui non ha mai giocato, ma della quale conosce molto.

"Diciamo la maggior parte della rosa: il 99% delle persone le conosco e con metà ho giocato assieme (Casazza, Cavo e Menicocci) o contro (Iaci)".

Cosa pensa di portare a questa formazione?

"Siamo dei giocatori molto esperti, abbiamo già fatto squadra in passato e secondo me l’importante sono la sinergia fra di noi e il vissuto globale, che conta di più di quello del singolo. Conoscerci e sapere come giochiamo è il punto cruciale; avendo già centrato il salto di categoria in passato, so che non è il giocatore a fare la differenza su un obiettivo come la promozione, ma l’insieme. E so che se compiremo tutti il nostro dovere, sarà possibile".

Barrile è uno dei nuovi innesti insieme al portiere Leonardo Cavo, l’attaccante Alessandro Casazza, il difensore Alberto Ottazzi e il centroboa Elio Menicocci. Intanto, il Lerici Sport porta avanti anche le attività per i più piccoli: venerdì 30 agosto nelle piscine comunali ’Cicci RollA’ della Venere Azzurra, dalle 17 alle 19 si terrà l’open day di pallanuoto e nuoto sincronizzato per permettere ai più piccoli di provare queste due discipline. Per informazioni, inviare una mail all’indirizzo [email protected] o contattare la segreteria del club al numero 0187-965773.

Chiara Tenca