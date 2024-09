Lerici Sport alza il livello. Arriva un portiere da A1

Ha già indossato la calottina rossoblù, ma per poco: era la stagione 2019/2020, quella tristemente interrotta dalla pandemia, che gli ha permesso soltanto di giocare le prime partite di campionato. Ma adesso è pronto a tornare per regalare ai tifosi dei Coccodrilli il sogno della promozione: Leonardo Cavo è il nuovo portiere del Lerici Sport e va a sostituire fra i pali Francesco Di Donna, che lascia il club dopo quattro anni. Genovese classe 1994, lavora come ottico nel negozio di famiglia; parlando della sua carriera, è cresciuto nella Sportiva Nervi (con cui ha militato nella massima serie) e per un periodo ha avuto il doppio tesseramento con il Rapallo; al fallimento del Nervi è passato al Chiavari, in A2 (tranne nell’ultima stagione) ed è quindi approdato in Sardegna con la Promogest, con cui è arrivato a disputare i play off della serie A1. Sempre in A1 ha giocato anche con la Metanopoli Milano e le sue ultime esperienze sportive sono state con il Marina di Carrara, dove nell’ultima stagione era in squadra con gli ultimi acquisti del Lerici Ottazzi e Barrile e in precedenza anche con l’altra new entry Casazza, con cui ha conquistato la promozione in A2. In bacheca ha il titolo di Campione di Italia under 20 con la Sportiva Nervi e l’oro Mondiale under 18 conquistato a Perth. "Da portiere darò il 100%, anzi, qualcosa in più - esordisce - , come ho sempre fatto quando gioco sia a livello mentale che atletico. Proverò a parare il più possibile e per me è fondamentale il dialogo con la difesa, con cui ho sempre interagito e che ho spesso diretto e mi rapporterò secondo quanto vorrà il coach. Già quando ho giocato qui la prima volta, l’obiettivo era la promozione. Oltre agli ex compagni che ritrovo, ne conosco tanti dei nuovi, come Telara e Virdis, oltre che coach Sellaroli. Adesso torno per finire il lavoro che avevo intrapreso anni fa e non vedo l’ora di cominciare". Chiara Tenca