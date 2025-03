Lerici Sport tiene il passo. Locatelli fermato sul pari

LOCATELLI GENOVA8LERICI SPORT8(2-1, 2-3, 2-4, 2-0)

LOCATELLI GENOVA: Scarsi, Abasini, Tamburini, Fajette, Cornacchia G., Ferrero, Cognatti-Mele, Poggi, Barattini, Gagliardi, Cornacchia M., Stagno, Ferrero, Ferrando.

LERICI SPORT: Cavo, Avvenente, Iaci, Telara, Casazza, Barrile, Virdis, Casagrande, Italiani, Gatti, Menicocci, Ottazzi, Torracca, Torquati. All. Sellaroli.

Arbitro: Matteo Vezil.

Marcatori: Albasini 1, Tamburini 1, Fajette 1, Cognatti-Mele 3, Ferrando 2 (G), Iaci 2, Casazza 1, Barrile 2, Virdis 1, Gatti 2 (L).

GENOVA – Il Lerici Sport tiene il passo e la vetta della classifica, uscendo indenne dal secondo scontro di testa e dopo aver domato il Dream Sport, blocca sul pari (8-8) anche l’agguerrita Locatelli, tenendo così le due avversarie a distanza rispettivamente di cinque e sei lunghezze. Gara spettacolare e con capovolgimenti di fronte, con qualche rimpianto, come racconta coach Sellaroli. "Partita difficile come avevo previsto, abbiamo sofferto molto le loro ripartenze diverse loro conclusioni da fuori che hanno preso palo-gol o proprio l’incrocio, nonostante Cavo abbia parato tutto il parabile, compreso un rigore nel momento cruciale della partita. Abbiamo sbagliato tante conclusioni, ma la nota negativa, è non aver sfruttato le tre superiorità numeriche del quarto tempo quando eravamo sopra di un gol, e a 48" dalla fine, la Locatelli ci ha punito proprio a uomo in più siglando l’8-8 finale. Di certo non mi posso lamentare dei miei ragazzi".

C.T.