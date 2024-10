Lerici torna in vasca all’insegna delle novità: "Puntiamo forte sulla squadra femminile"

Nuova stagione, stessi obiettivi, tante novità, non soltanto nella prima squadra di serie B maschile, ma anche nella dirigenza e lo staff e con un graditissimo ritorno per la formazione femminile. Il Lerici Sport scalda i motori ed è il presidente Alessandro Sammartano a raccontare il momento nel quartier generale della piscina ’Cicci Rolla’. Ci sono diversi cambiamenti da annunciare. "Dal punto di vista sportivo ci siamo già organizzati anzitempo: fin dai primi di settembre abbiamo definito tutto, sia per le prime squadre che per le giovanili, anche per il nuoto sincronizzato. La B maschile sarà sempre affidata ad Andrea Sellaroli, che allenerà anche una serie D per garantire il percorso sportivo a tanti ragazzi, non essendoci più under 18 e under 20; rientra nella società Simone Scopsi, che seguirà l’under 16, mentre l’under 12 e 14 saranno affidati a Marta Pellegri. Per il sincronizzato, ci saranno Rita Nardini ed Elira Zeqaj. A livello societario, ci sono i nuovi vicepresidenti Massimiliano Valtrani e Massimo Castagneto: il primo si dedicherà prevalentemente alla pallanuoto, il secondo supervisionerà il rapporto con i tecnici di questa disciplina e del sincro. Ci tengo anche ad annunciare l’ingresso di Enrico Rolla nel nostro consiglio: quando gli ho chiesto di entrare era molto emozionato per il suo personale trascorso e per quello che ha rappresentato suo fratello Cicci, per la società".

La novità più clamorosa è il ritorno del Lerici in serie B. "Sì, la squadra sarà formata da un gruppo di atlete giovani che erano state a Sori per fare esperienza e sono maturate; insieme a loro anche alcune piccole, tutte del nostro vivaio; questa formazione è in grado di far ripartire la femminile e ben volentieri ci siamo iscritti al campionato. Probabilmente, la stagione femminile partirà all’inizio del 2025, quella femminile entro dicembre. Le date non sono definite".

E riguardo la maschile cosa può dire? "Abbiamo rinnovato la fiducia al coach, che coopererà con Scopsi e si tratta di un team performante, che ha l’obiettivo di giocarsi i play off. Ci sono stati dei cambiamenti, ma gli storici sono rimasti e tre allenamenti settimanali si svolgeranno fuori dalla piscina della Venere, uno alla "Mori" e uno a Lavagna. Per noi è sempre importante mantenere il vivaio con cui c’è grande continuità guardando alla prima squadra. Insomma, siamo pronti".

Chiara Tenca