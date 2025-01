L’Estense fa suo il derby. Successo contro Parma

Sul difficile campo del Parma Pallamano, i ragazzi di coach Onelli dell’Handball Estense vincono 30-33 un’importante gara e agguantano il terzo posto in classifica, in coabitazione con il Secchia Rubiera, dietro a Faenza e Rapid Nonantola. Una gara iniziata un po’ in sordina, ma che dopo pochi minuti l’Estense è riuscita ad incanalare sul binario che ha portato alla vittoria finale.

Questo il commento del coach: "Abbiamo disputato una buona gara in un campo davvero difficile e contro un combattivo e ben organizzato Parma. Dopo un inizio balbettante abbiamo preso in mano la partita costruendo la rimonta e poi il sorpasso su ottime difese (con capitan Ghiglioni sugli scudi) e ripartenze in contropiede con Ziosi. Sapevamo della forza della difesa di Parma, con Pieracci insuperabile, ma nonostante questo i ragazzi sono stati bravi a trovare altre soluzioni per andare a rete. Da rimarcare che anche in questo match sono andati a segno 10 giocatori di campo su 11 disponibili. Tengo a sottolineare l’ottima prova di Giacomo Biondi, classe 2006, che nei momenti caldi ha messo a segno reti importanti".

Fermi i campionati giovanili per il raduno a Nonantola degli atleti che partecipano alla selezione delle annate 2010-2011 a cui partecipano diversi atleti ferraresi tra cui Tommaso Biondi dell’Estense.