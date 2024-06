L’EuroCup da ricordare. Accademia karate al top

di Sonia Fardelli

L’Accademia Karate Casentino ha fatto centro all’EuroCup in Austria, conquistando una medaglia d’oro e una di bronzo e il quinto posto con la squadra Toscana. Quattro atlete della società sono state convocate dalla rappresentativa regionale per combattere nella manifestazione internazionale di Zell Am See dove, misurandosi con coetanee di 14 nazioni europee, sono riuscite a conquistare due podi. Il miglior risultato è stato raggiunto da Lara Piantini del 2011 che ha festeggiato la medaglia d’oro nei -52kg della categoria Under14 dopo aver ben vinto i primi due incontri per 7-0, aver superato in semifinale l’austriaca Noemi Sopic e aver infine trionfato nella finalissima sulla tedesca Alexia Förster. La seconda medaglia è di Laura Abenante del 2007 che, nei -48kg dell’Under 18, si è messa al collo un bronzo che arricchisce ulteriormente un 2024 ricco di soddisfazioni dove spicca la medaglia di bronzo vinta ai Campionati Italiani Juniores.

La squadra dell’Accademia Karate Casentino all’EuroCup ha visto la presenza anche di Ludovica Coli e di Anna Simoni che, pur essendosi fermate al primo turno, hanno dimostrato carattere e tecnica per competere in ambito internazionale. "L’EuroCup si è chiusa con un bilancio positivo – commenta l’istruttore Filippo Oretti – Piantini non ha sbagliato un colpo e ha dimostrato una bella maturità".