L’Europa è ancora aperta. Il Forte tiene vivo il sogno

Battendo con pieno merito il Liceo di La Coruña il Porsche Centre Forte dei Marmi conquista i primi punti nel proprio girone di Champions League e avvicina il Barcelos, sconfitto a Barcellona. Prova di grande carattere quella della squadra di Alessandro Bertolucci, impreziosita da reti di ottima fattura. Il ds Mirko De Gerone è soddisfatto.

Un risultato importante....:

"Siamo davvero molto soddisfatti del risultato e della crescita della squadra. Contro un avversario molto forte, si sono visti evidenti miglioramenti del gruppo, anche se ci sono ancora margini di crescita".

Che partita è stata?

"Nonostante un arbitraggio che non ci è piaciuto e che, con alcune decisioni, è quasi riuscito a rimettere in corsa i nostri avversari, che si sono riportati sotto grazie a un’espulsione discutibile, i ragazzi non si sono disuniti e hanno centrato il 4-2 nel finale".

Quali i prossimi impegni?

"Ci attendono due partite contro insidiose formazioni venete. Domenica avremo il posticipo di campionato a Bassano, e sarà certamente una gara dura e impegnativa; poi torneremo in casa mercoledì 17 per il quarto di finale di coppa Italia contro il Montebello in partita secca. Speriamo di aver convinto il pubblico e di vederlo ancora più numeroso al Palaforte. I ragazzi hanno bisogno del supporto e lo stanno meritando".

Risultati della terza giornata di Champions League. Gruppo A: Barcellona-Barcelos 3-1, Forte-Liceo 4-2. B: Benfica-Reus 4-2, Sporting-Calafell 2-2. C: Lleida-Porto 1-2, Trissino-Tomar 4-2. D: Lodi-Oliveirense 2-3, Valongo-St Omer 4-1.

Classifiche. A: Barcellona 9; Barcelos 6; Forte 3; Liceo 0. B: Benfica 6; Sporting e Calafell 4; Reus 0. C: Porto e Trissino 6; Tomar 4; Lleida 1. D: Oliveirense 9; Valongo 4; St Omer 3; Lodi 1.

Serie A1 Sabato con impegni ridotti per la 15a di A1. Si giocano tre sole partite: Giovinazzo-Grosseto (ore 20), Monza-Montebello e Follonica-Sandrigo (20,45). Domani alle 18 il quadro si completa con Bassano-Forte dei Marmi, Valdagno-Trissino e Sarzana-Lodi; Già archiviata Vercelli-Breganze, 0-10 per il ritiro dal campionato dei piemontesi. Mercoledì alle 20,45 al Palaforte, primo quarto di finale di coppa Italia fra Forte dei Marmi e Montebello.

G.A.