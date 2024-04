Level 24, i campioni scalano l’azzurro. Due giorni con i migliori climbers

La palestra Level 24 torna a colorarsi di azzurro e a ospitare gare di alto livello con vista ad ampio raggio. "Nel cuore delle moderne palestre di arrampicata – spiegano dall’organizzazione – dove le pareti artificiali si ergono come imponenti strutture di sfida, si svolge uno spettacolo di agilità, resistenza e determinazione con le gare di arrampicata indoor. Oggi e domani, infatti, gli appassionati avranno l’opportunità di assistere a una competizione di livello nazionale qui da noi a Casalecchio di Reno. La nostra palestra ospita la Coppa Italia di arrampicata sportiva, che vede protagonisti atleti provenienti da ogni angolo della penisola con le gare nelle due specialità principali, ovvero lead e speed". Questo sport, che mescola abilità tecnica con forza mentale, ha catturato da anni l’attenzione di appassionati e non solo di tutto il mondo e di tutte le età spingendoli a superare i propri limiti su tracciati intricati su pareti verticali. Le gare di arrampicata indoor sono molto più di una semplice dimostrazione di forza fisica, sono anche un’esperienza coinvolgente che richiede concentrazione, flessibilità mentale e una buona dose di coraggio. Ogni atleta si trova di fronte a una sfida unica, dove la capacità di risolvere problemi e la destrezza tecnica sono altrettanto importanti quanto la pura potenza fisica. Dopo la prima tappa della manifestazione a Brugherio che ha visto pure il record italiano di Matteo Zurloni, torna così la Coppa Italia a Casalecchio di Reno. Si parte sia oggi che domani alle 10.

"Con stili diversi, dalle scalate rapide e dinamiche alla precisione delle ascensioni di difficoltà, gli arrampicatori si lanciano in questa avventura verticale con passione e determinazione. In questa tappa emozionante della Coppa Italia, le due specialità principali - lead, che mette alla prova la resistenza e la strategia, e speed, che esalta la velocità e la precisione - saranno in mostra per la gioia degli appassionati, concludono da Level 24.

Sarà possibile seguire la diretta streaming della competizione sul canale ufficiale youtube fasi al link: https://www.youtube.com/@federclimb.