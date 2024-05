L’evento a Pogliano Milanese. Polo, un lungo weekend fra sfide e solidarietà

Tra cavalli, stecche, eleganza e tradizione gli appassionati di polo sono pronti a ritrovarsi ancora una volta alle porte di Milano. Da oggi pomeriggio a domenica 2 giugno va in scena la terza edizione della El Porteno Golden Cup. Il torneo di polo, organizzato da Dorrego Company, si terrà al centro La Mimosa di Pogliano Milanese, storico luogo di ritrovo per gli appassionati di questo sport.

In questi quattro giorni di gare si sfideranno sei team e 144 cavalli: oggi, domani e sabato si disputeranno i due gironi da tre squadre, mentre domenica sarà il momento delle tre finali. Tra i 24 giocatori presenti, provenienti da cinque nazioni diverse, ci saranno anche tre amazzoni e numerosi cavalieri di fama internazionale.

Nella conferenza di presentazione dell’evento, tenutasi allo showroom La Martina di Milano, i capitani delle squadre hanno sfilato e presentato le maglie da utilizzare durante le partite. "Il polo è una disciplina che coniuga senso di appartenenza, amore per gli animali e fair play. Questo evento è pensato per promuovere lo scambio culturale tra Italia e Argentina e per allargare la conoscenza di una disciplina storica", ha spiegato Sebastian Bernardez, proprietario di Dorrego e giocatore di polo. L’imprenditore argentino si è poi soffermato sull’importanza dei cavalli: "Saranno giorni di grande spettacolo soprattutto per via dei cavalli. Sono loro i veri protagonisti di questo sport. Vanno curati, allenati e tutelati quotidianamente. Chi ha il cavallo migliore vince, quasi sempre".

Per tutto l’arco del torneo l’ingresso al pubblico sarà gratuito in modo da avere un pubblico più ampio. Nell’occasione ci sarà la possibilità di fare donazioni volontarie all’associazione "Amici del Centro Vittorio di Capua, OdV", legata al Centro di Riabilitazione Equestre dell’Ospedale Niguarda di Milano.