L’evento atteso dagli appassionati. Regata internazionale sulle acque del Po. Il Cus Milano protagonista in varie specialità

Risultati molto soddisfacenti per il CUS Milano si è distinto in modo brillante nelladue giorni della Regata D’Inverno sul Po di Torino, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di canottaggio agonistico e master, a livello internazionale. La storica società meneghina ha ottenuto due medaglie d’oro, un argento e tre di bronzo, confermando il suo talento e la sua determinazione sulla lunga distanza.

Tra i momenti più significativi, il primo posto nel quattro di coppia PL misto che è stato conquistato da Tito Christoforakis, affiancato da Giacomo Matteucci (Armida), Pietro Barbero (Cerea) e Paolo Gregori (Baldesio), con un tempo di 14:39:31. Una prestazione che ha messo in evidenza la coesione della squadra, superando le rivali delle canottieri Cerea e Gavirate.

Un’altra vittoria è arrivata nella categoria Master Under 43, con Dario Del Vecchio a bordo del misto con il CUS Bari e Irno, dimostrando l’esperienza e la determinazione degli atleti del CUS Milano. L’argento è stato conquistato da Riccardo Mattana nel quattro di coppia Senior maschile, giungendo secondo dietro alla selezione Olimpica rumena. Mattana ha ottenuto un altro risultato significativo nel misto federale, chiudendo al secondo posto dopo una gara serrata, dimostrando il suo valore come atleta versatile e competitivo. Le medaglie di bronzo sono state ottenute da Reina Cho nel singolo 7,20 Allievi B2 e da Barnabas Kovacs nel singolo Under 17, confermando la varietà e la profondità del talento presente nel CUS Milano.

Pure nei piazzamenti il CUS ha ottenuto risultati prestigiosi: Gabriele Bettineschi e Alberto Federzoni hanno chiuso ottavi nel 4x Under 23, mentre Angelo Lenoci è arrivato ottavo nel misto con la SC Milano tra i PL. Il quadruplo societario Under 17 ha ottenuto un 10° posto su 47 al via, mentre Andrea Riva, al timone dell’ammiraglia della San Cristoforo, si è classificato al 13° posto.

A.S.