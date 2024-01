L’evento Inaugurate le due nuove corsie di gioco. Bocciofila Scandiccese, che festa ’La Natalina’ alla coppia Desii

Tre giorni di eventi alla Bocciofila Scandiccese. Alla presenza del vicesindaco Andrea Giorgi, dell’assessora allo sport Ivana Palomba e del consigliere regionale Fausto Merlotti, sono state inaugurate le due nuove corsie di gioco realizzate grazie al contributo dell’Amministrazione Comunale di Scandicci. Subito dopo breve esibizione di una rappresentativa di atleti locali, ciascuno in coppia con personalità e imprenditori del territorio. Inaugurata anche una targa dedicata a Nicolò Gucciardi, per tutti Nicola, uno tra i primi soci fondatori della Scandiccese. E infine una festa per gli 80 presenti alla Scandiccese. L’incasso della serata è stato devoluto alla Bocciofila Campigiana che ha subito ingenti danni per l’alluvione del 2 novembre.

Si è svolta la seconda edizione dell’incontro amichevole “sBocciare al Centro”, torneo rivolto ad atleti con disabilità intellettive e relazionale. La classifica finale ha visto la vittoria del centro Istrice che ha realizzato il miglior punteggio, mentre fra le cooperative vincitrice è il Consorzio Blu.

L’evento si è concluso con la disputa della storica gara giovanile ‘La Natalina’ che ha abbinato in coppia un adulto e un giovane. La gara si è conclusa con la vittoria di Alessandro e Lapo Desii della Scandiccese contro Salvatore Galati e Jacopo Beltrame. Terzo posto per Biagi e Francesconi della Migliarina Viareggio e buon 4° posto per Alba Vaccaro e Valeria Zerboni, due atlete orgoglio della Scandiccese. Ha ben diretto Massimo Gramigni.

F. Que.