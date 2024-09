L’evento. Oltre 100 da domani a domenica al Torneo internazionale di scacchi

Partirà domani la quinta edizione del torneo internazionale di scacchi ‘Città di Forlì Memorial Alessandro Zanzani’, ospitata nell’ex Circolo Mazzini di corso della Repubblica. L’evento, organizzato dal Circolo scacchistico forlivese, è dotato di un montepremi di 3mila euro e vedrà la partecipazione di oltre 100 giocatori anche dall’estero che si sfideranno fino a domenica. Le iscrizioni sono aperte fino alla giornata di domani con un costo variabile a seconda della categoria: open A (60 euro), open B (55), open C (50), Under 18 e donne (45).

"Questa tre giorni dedicata agli scacchi – spiega Fabrizio Bartoletti, presidente del Circolo forlivese che ha sede in via Orceoli – porterà in città oltre ai partecipanti al torneo anche accompagnatori e appassionati con una ricaduta positiva per le strutture ricettive e le attività commerciali del territorio". La prima mossa domani della manifestazione sarà alle 19.30, per una disciplina che incontra sempre di più il favore dei più giovani.

Il torneo è intitolato alla memoria di Alessandro Zanzani, presidente del sodalizio forlivese, portato via da una malattia anzitempo e che tanto si era prodigato per la crescita della disciplina. Passione, dedizione e interesse per una disciplina la cui età si è abbassata tanto, con le doti di rapidità di calcolo e di memoria che rimangono elementi fondamentali. La serie televisiva ‘La Regina degli scacchi’ del 2020, che racconta la storia di una giocatrice geniale, ha poi contribuito ad avvicinare le ragazze alla scacchiera. "L’open day organizzato il 10 settembre – spiega il maestro Roberto Bortolotti – ha riscosso un grande successo, con 30 nuovi bambini che si sono dedicati a questo sport riconosciuto dal Coni".

"Organizziamo una scuola e corsi di scacchi per le categorie principianti, avanzata ed elite – afferma Roberto Petrini, vicepresidente della società –, con alcuni ragazzi che si stanno mettendo in luce con risultati importanti. Forlì, dopo Bologna, è la scuola più strutturata a livello regionale e il torneo internazionale porterà in città maestri da diversi Paesi, tra cui Filippine, Serbia, Norvegia, Brasile e Inghilterra. Il gioco degli scacchi è una palestra di vita per i bambini e nel nostro circolo abbiamo 45 giovani tesserati".

La manifestazione prevede un premio per il miglior Under 18 di 50 euro e un altro riconoscimento in denaro alla miglior performance femminile per lo stesso importo. "Sostenibilità, integrazione e disabilità – sostiene l’assessore comunale allo sport Kevin Bravi – sono temi importanti e lo sport degli scacchi rappresenta un’occasione per coinvolgere tutti, senza limiti di età, divertendosi insieme".

Gianni Bonali